Члены ОПГ отделались условными сроками за хищение 5 млрд у саморегулируемых организаций

Вину признали пятеро из шести фигурантов. В Петербурге суд огласил приговор в отношении бывшего главы Северо-Западного Ростехнадзора Григория Слабикова, его дочери Елены, а также ещё четырёх членов организованной преступной группы (ОПГ), которых обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии