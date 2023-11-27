Члены ОПГ отделались условными сроками за хищение 5 млрд у саморегулируемых организаций

Вину признали пятеро из шести фигурантов. В Петербурге суд огласил приговор в отношении бывшего главы Северо-Западного Ростехнадзора Григория Слабикова, его дочери Елены, а также ещё четырёх членов организованной преступной группы (ОПГ), которых обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере.