Россия запросила заседание СБ ООН из-за попыток Европы сорвать урегулирование на Украине

В связи с угрозами глобальному миру, вызванными действиями ряда европейских стран, пытающихся помешать урегулированию конфликта на Украине, Россия инициировала запрос на проведение заседания Совета Безопасности (СБ) ООН.
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