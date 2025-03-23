Экс-прокурора США нашли мертвой в своей квартире

Бывший федеральный прокурор Соединенных Штатов Джессика Абер, назначенная на этот пост американским экс-президентом Джо Байденом, была найдена мертвой в своей квартире в городе Александрия штата Виргиния.
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