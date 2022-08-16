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В Красноярском крае полицейский предотвратил пожар в многоквартирном жилом доме

В Красноярском крае полицейский предотвратил пожар в многоквартирном жилом доме

В Балахте сотрудник полиции предотвратил пожар в восьмиквартирном деревянном жилом доме, в подъезде которого в воскресенье вечером произошло возгорание электропроводки.

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