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Бумерангом: украинский певец Потап на свою голову поглумился над Заворотнюк

Бумерангом: украинский певец Потап на свою голову поглумился над Заворотнюк

Украинский певец Потап (Алексей Потапенко) решил поглумиться над смертью заслуженной артистки России Анастасия Заворотнюк на своей странице в социальной сети, но в итоге утонул в критике подписчиков и удалил публикацию.

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