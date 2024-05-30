Бумерангом: украинский певец Потап на свою голову поглумился над Заворотнюк

Украинский певец Потап (Алексей Потапенко) решил поглумиться над смертью заслуженной артистки России Анастасия Заворотнюк на своей странице в социальной сети, но в итоге утонул в критике подписчиков и удалил публикацию.
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