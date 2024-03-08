Карлсон: Байден втягивает США в войны, мир близок к ядерному конфликту

Президент Джо Байден сейчас втягивает США в войны с Россией и на Ближнем Востоке, а мир приблизился к ядерному конфликту, считает американский журналист Такер Карлсон, комментировавший обращение главы Белого дома к конгрессу с ежегодным посланием «О положении страны».