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Карлсон: Байден втягивает США в войны, мир близок к ядерному конфликту

Карлсон: Байден втягивает США в войны, мир близок к ядерному конфликту

Президент Джо Байден сейчас втягивает США в войны с Россией и на Ближнем Востоке, а мир приблизился к ядерному конфликту, считает американский журналист Такер Карлсон, комментировавший обращение главы Белого дома к конгрессу с ежегодным посланием «О положении страны».

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