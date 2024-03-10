Отечественный спорт скорбит. На 90-м году жизни умер Николай Дураков - семикратный чемпион мира по хоккею с мячом и лучший игрок ХХ века.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ГМ
Георгий Мокрушин
Пусть земля будет пухом.
Ответить
23 час.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Отечественный спорт скорбит. На 90-м году жизни умер Николай Дураков - семикратный чемпион мира по хоккею с мячом и лучший игрок ХХ века.
Свежие комментарии