Последние новости

32 521 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

Запад начал бояться расплаты за содеянное

Запад начал бояться расплаты за содеянное

Популярнейшей темой последних дней на Западе стало обсуждение якобы озвучиваемых из Москвы угроз. Сначала, неделю назад, об этом заговорил Борис Джонсон, который поведал, что Владимир Путин грозил ракетами Лондону и ему лично в телефонном разговоре.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх