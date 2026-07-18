Твой континент
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Твой континент

179 подписчиков

В Арамили из-за аварии без холодной воды остались 11 домов и детский сад

В результате аварийного отключения насосного оборудования скважины сегодня, 18 июля 2026 года, около 6 часов утра приостановлена подача холодного водоснабжения в 11 многоквартирных домах города Арамиль, где проживают порядка 3 тыс.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии