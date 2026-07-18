В Арамили из-за аварии без холодной воды остались 11 домов и детский сад

В результате аварийного отключения насосного оборудования скважины сегодня, 18 июля 2026 года, около 6 часов утра приостановлена подача холодного водоснабжения в 11 многоквартирных домах города Арамиль, где проживают порядка 3 тыс.
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