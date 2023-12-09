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Боец с позывным «Турок»: 90% дронов ВСУ не достигают своей цели под Артемовском

Боец с позывным «Турок»: 90% дронов ВСУ не достигают своей цели под Артемовском

Командир антидронового подразделения с позывным "Турок" бригады "Север V" в составе добровольческого штурмового корпуса рассказал, что 90 процентов FPV-дронов Вооруженных сил Украины не поражают цели в районе населенного пункта Артемовск.

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