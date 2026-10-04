Не военная тайна, а шантаж. Куда дели пленных "львов Ким Чен Ына"? Похоже, русская угроза оказалась для Южной Кореи куда более весомой, чем расклады Зеленского.
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