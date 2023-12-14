СМИ: Борис Щербаков победил рак

Злокачественную опухоль в почке у артиста выявили в феврале.фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»--> Врачи констатировали ремиссию у народного артиста России Бориса Щербакова, боровшегося с онкологией.
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