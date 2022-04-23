Макдэвид набрал 116 очков в сезоне НХЛ, повторив личный рекорд. Он вернул чистое 1-е место в гонке бомбардиров

Коннор Макдэвид вновь вышел на чистое 1-е место в гонке бомбардиров, у него 116 очков. Капитан «Эдмонтона» трижды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (6:3).
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