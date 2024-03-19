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Подмосковье стало лидером России по строительству жилья за 2 месяца

Подмосковье стало лидером России по строительству жилья за 2 месяца

За два первых месяца года в Подмосковье ввели в эксплуатацию 1,85 миллиона квадратных метров жилья. Это самый высокий показатель по России, о чем сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.

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