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Закон, порядок, государство

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Артиллеристы-десантники из Новороссийска уничтожили миномёт ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области

Артиллеристы-десантники из Новороссийска уничтожили миномёт ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области

Благодаря профессионализму, решительности, слаженности действий, мужеству и отваге, а также своевременному и бесперебойному снабжению боеприпасами и другими материальными средствами артиллеристы-десантники выполняют любые поставленные боевые задачи.

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