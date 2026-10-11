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Звинчук: Захарова координировала работу посольств для возвращения "Рыбаря" в РФ

Звинчук: Захарова координировала работу посольств для возвращения "Рыбаря" в РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова координировала работу российских посольств в Черногории и Сербии для возвращения задержанной команды Telegram-канала «Рыбарь».

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