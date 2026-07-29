Арктика ускоряет экспорт нефти

Россия наращивает перевозки сырой нефти по Северному морскому пути, поскольку более короткий маршрут в азиатские порты сокращает продолжительность рейса и позволяет быстрее возвращать танкеры к следующей погрузке.
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