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Царьград

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Арктика ускоряет экспорт нефти

Арктика ускоряет экспорт нефти

Россия наращивает перевозки сырой нефти по Северному морскому пути, поскольку более короткий маршрут в азиатские порты сокращает продолжительность рейса и позволяет быстрее возвращать танкеры к следующей погрузке.

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