Помогите пожалуйста проголосовать за установление вышки сотовой связи в х. Дубровский Киквидзенского района ☝️☝️☝️ Важен каждый голос.
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Помогите пожалуйста проголосовать за установление вышки сотовой связи в х. Дубровский Киквидзенского района ☝️☝️☝️ Важен каждый голос.