Жители Перми и предприниматели смогут подать жалобы на нарушение своих прав на выездном приёме сотрудников Генеральной прокуратуры РФ, который пройдёт в здании региональной прокуратуры на улице Луначарского, 60 с 10:00 до 18:00 по предварительной записи.