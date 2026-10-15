Жители Перми и предприниматели смогут подать жалобы на нарушение своих прав на выездном приёме сотрудников Генеральной прокуратуры РФ, который пройдёт в здании региональной прокуратуры на улице Луначарского, 60 с 10:00 до 18:00 по предварительной записи.
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