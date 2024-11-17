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Советник Фицо заявил, что спецоперация проходит между США и Россией

Советник Фицо заявил, что спецоперация проходит между США и Россией

Единственный путь к миру в Украине — это дипломатические переговоры.Советник главы правительства Словакии Ян Мажгут сообщил агентству ТАСС, что между США и Россией идет специальная военная операция.

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