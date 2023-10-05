Госпожа Циммерман из Германии настаивает, что Владимир Путин боится

Politiki.net Мы все были свидетелями того, как российский лидер скучает, особенно ярко это проявлялась на заседаниях с рядом лидеров из ЕС, как Владимир Путин сердится, до белого каления, обычно его доводят местные чиновники, одного не видели - напуганного Президента Российской Федерации.