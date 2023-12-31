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Русская весна

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Операторы связи не смогут бесконтрольно увеличивать тарифы выше инфляции

Операторы связи не смогут бесконтрольно увеличивать тарифы выше инфляции

Операторам связи напомнили о необходимости разумного подхода к повышению цен на тарифы. За нарушениями в этой области внимательно следит ФАС.

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