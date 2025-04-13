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ЕС вынужденно признает законным пустые хранилища газа

ЕС вынужденно признает законным пустые хранилища газа

Государства-члены Европейского союза на фоне разгорающегося кризиса в сфере хранения вынужденно договорились предоставить большую гибкость целям по запасам природного газа.

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