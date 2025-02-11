Эксперты оценили перспективы проведения выборов на Украине

Вероятность проведения голосования на Украине возрастает, говорят «Известиям» эксперты. «Если исходить из того, что летом обычно выборы не назначают, то решение об их проведении могут принять в августе–сентябре.
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