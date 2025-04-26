Немецкие власти не должны запрещать послу России в ФРГ Сергею Нечаеву участвовать в памятных мероприятиях по случаю 80-летия Победы, заявил лидер фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте федеральной земли Саксония Йорг Урбан.
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