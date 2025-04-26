Урбан: посла РФ в ФРГ следует допустить до мероприятий к юбилею Победы

Немецкие власти не должны запрещать послу России в ФРГ Сергею Нечаеву участвовать в памятных мероприятиях по случаю 80-летия Победы, заявил лидер фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте федеральной земли Саксония Йорг Урбан.