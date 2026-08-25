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Живая Кубань

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«Алые паруса» причалят в Туапсе: проект благоустройства победил в федеральном конкурсе

«Алые паруса» причалят в Туапсе: проект благоустройства победил в федеральном конкурсе

«Алые паруса» причалят в Туапсе: проект благоустройства победил в федеральном конкурсеТуапсе получит масштабное преображение — местный проект благоустройства «Театральная площадь – Алые паруса» победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

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