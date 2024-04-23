Врач из СЗАО помогла снять сериал о труднодоступном Забайкалье

Кинодокументалистам в экспедиции нужен был врач Врач-реабилитолог Елена Кузнецова с улицы Генерала Глаголева провела несколько экспедиций с известным режиссёром-документалистом Александром Куприным и приняла участие в съёмках 16-серийного фильма «Витим-навигатор.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии