Врач из СЗАО помогла снять сериал о труднодоступном Забайкалье

Кинодокументалистам в экспедиции нужен был врач Врач-реабилитолог Елена Кузнецова с улицы Генерала Глаголева провела несколько экспедиций с известным режиссёром-документалистом Александром Куприным и приняла участие в съёмках 16-серийного фильма «Витим-навигатор.