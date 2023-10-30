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Нетаньяху пообещал Байдену нарастить поставки гумпомощи в сектор Газа

Нетаньяху пообещал Байдену нарастить поставки гумпомощи в сектор Газа

Председатель правительства Государства Израиль Биньямин Нетаньяху в ходе переговоров с американским лидером Джо Байденом пообещал помочь значительно нарастить поставки гуманитарной помощи на территорию сектора Газа.

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