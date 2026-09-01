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Татар-информ

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Татары в Анталье отметили День Республики концертом на двух языках

Татары в Анталье отметили День Республики концертом на двух языках

В турецком городе Анталье 30 августа состоялось торжественное празднование Дня Республики Татарстан. На мероприятии собрались татары, проживающие в Анталье и других городах Турции, а также гости из Казани и Набережных Челнов.

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