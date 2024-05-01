Ничья «Баварии» и «Реала» с дублем Винисиуса, Семак в «Зените» до 2030-го, Казарцев ошибочно не удалил Мойзеса в дерби, Медведев обыграл Бублика, отказ «Милана» от Лопетеги и другие новости

Не только о футболе

1. «Бавария» сыграла вничью с «Реалом» в Мюнхене в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов – 2:2. Винисиус сделал дубль, забив с игры и с пенальти, и был признан игроком матча, Кейн также реализовал 11-метровый.