Ничья «Баварии» и «Реала» с дублем Винисиуса, Семак в «Зените» до 2030-го, Казарцев ошибочно не удалил Мойзеса в дерби, Медведев обыграл Бублика, отказ «Милана» от Лопетеги и другие новости

1. «Бавария» сыграла вничью с «Реалом» в Мюнхене в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов – 2:2. Винисиус сделал дубль, забив с игры и с пенальти, и был признан игроком матча, Кейн также реализовал 11-метровый.
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