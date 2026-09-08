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Царьград

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"Народ начинает шуметь": На Украине начался срочный "антикриз" Банковой по вопросу ПВО

"Народ начинает шуметь": На Украине начался срочный "антикриз" Банковой по вопросу ПВО

Украинское правительство начинает запускать срочный "антикриз" в вопросе ПВО, делая откровенно "клоунские заявления".

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