Верховная рада официально не признала Госдуму РФ

Только новостиПолитикаВерховная рада официально не признала Госдуму РФ Украинский парламент принял постановление «О нелегитимности выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации».Вернуться к статье146НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьОлег ЩепановПора России прекращать торговлю с бандеровским режимом...ЛБЛюдмила Боченковадавно пора !но в этом году торговля увеличилась!россия стала продавать колонии украина сало мясо и овощи!ЛБЛюдмила Боченковадавно пора !но в этом году торговля увеличилась!россия стала продавать колонии украина сало мясо и овощи!GGтолько наши дебилы признают двоих украинских долбоябов!!!Борис ГораУжасссс!!! Как же теперь жить будем?БОБорис ОсиповKarmadonСамое время отозвать признание правительства "незалэжной та самостыйной" и прекратить с ним любые отношения. Хотя бы на том основании, что жители Донбасса права голоса были лишены. О том, что власть в Киеве была захвачена нацистами в результате АНТИконституционного вооруженного переворота, поставившего ее вообще ВНЕ всякого правого поля, уже помолчим.ЛБЛюдмила Боченковат монтян четыре месяца ижила вт днр !вела стримы оттуда и восхищалась интернетом !так что раде не надо хаять донбасский интернет!!!Elena GusevaНе признала? Ой, горе-то какое...Игорь ТкаченкоКак тут кто-то писал уже надо распризнать украинских дурашлепов в ихней раде. Вот обрадуются, клоуны )))Владимир ТимофеевСтепан РотарьА этих дебилов кто- нибудь просил что-то признавать?ММарияНу, всё! Нам крышка.ИванНадо задним числом НЕ признать ВСЕ выборы, в том числе и президенские, На украине, начиная с мая 2014 года.Комментировать
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