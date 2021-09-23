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Верховная рада официально не признала Госдуму РФ

Верховная рада официально не признала Госдуму РФ

Украинский парламент принял постановление «О нелегитимности выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации».

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Олег Щепанов
Пора России прекращать торговлю с бандеровским режимом...
Людмила Боченкова
давно пора !но в этом году торговля увеличилась!россия стала продавать колонии украина сало мясо и овощи!
Людмила Боченкова
давно пора !но в этом году торговля увеличилась!россия стала продавать колонии украина сало мясо и овощи!
G
только наши дебилы признают двоих украинских долбоябов!!!
Борис Гора
Ужасссс!!! Как же теперь жить будем?
Борис Осипов
Karmadon
Самое время отозвать признание правительства "незалэжной та самостыйной" и прекратить с ним любые отношения. Хотя бы на том основании, что жители Донбасса права голоса были лишены. О том, что власть в Киеве была захвачена нацистами в результате АНТИконституционного вооруженного переворота, поставившего ее вообще ВНЕ всякого правого поля, уже помолчим.
Людмила Боченкова
т монтян четыре месяца ижила вт днр !вела стримы оттуда и восхищалась интернетом !так что раде не надо хаять донбасский интернет!!!
Elena Guseva
Не признала? Ой, горе-то какое...
Игорь Ткаченко
Как тут кто-то писал уже надо распризнать украинских дурашлепов в ихней раде. Вот обрадуются, клоуны )))
Владимир Тимофеев
Степан Ротарь
А этих дебилов кто- нибудь просил что-то признавать?
Мария
Ну, всё! Нам крышка.
Иван
Надо задним числом НЕ признать ВСЕ выборы, в том числе и президенские, На украине, начиная с мая 2014 года.

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