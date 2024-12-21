Сегодня самый короткий день в году

Сегодня День зимнего солнцестояния — самый короткий световой день и самая длинная ночь в 2025. Солнцестояние – один из двух дней в году, когда высота солнца над горизонтом в полдень минимальна или максимальна.
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