Во Франции пройдут протесты из-за урезания Трампом финансирования науки

Присоединиться к протестам против сокращения финансирования научных программ администрацией президента США Дональда Трампа призвали всех желающих французские ученые из движения Stand Up for Science, пишет 5 марта Sciences et Avenir.
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