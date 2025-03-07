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Во Франции пройдут протесты из-за урезания Трампом финансирования науки

Во Франции пройдут протесты из-за урезания Трампом финансирования науки

Присоединиться к протестам против сокращения финансирования научных программ администрацией президента США Дональда Трампа призвали всех желающих французские ученые из движения Stand Up for Science, пишет 5 марта Sciences et Avenir.

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