В Забайкальском крае полицейские задержали подозреваемых в серии мошенничеств

Злоумышленники, действуя в составе организованной группы, похищали деньги граждан под предлогом оформления водительских удостоверений без обучения и сдачи экзаменов.

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