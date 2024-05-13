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Алексей Дубровский: "Маленькие трагедии" Пушкина – это погружение в бездну смыслов"

Алексей Дубровский: "Маленькие трагедии" Пушкина – это погружение в бездну смыслов"

У Малого театра много новостей и премьер: китаянка ставит редкую пьесу Островского, на Серпуховской открывается Камерная сцена, где впервые в истории этого театра сыграют спектакль по Фицджеральду, а лето начнется с масштабной постановки по «Маленьким трагедиям» Пушкина.

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