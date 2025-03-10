Появились снимки работавших под прикрытием посольства Британии в Москве шпионов

ШН

Шеин Никита

С Алкашом все понятно, а на каком основании в РФ был впущен "супруг" первого секретаря? Что это за хобби такое появилось в России? Впускают сотни тысяч мигрантов и с ними их многомиллионные семьи вместе с криминальными выродками! В Германии за весь этот бардак отвечает Меркель. Она- основательница мигрантского хаоса. А в России кто должен нести ответственность? Между шпионом и потенциальным террористом разницы нет!