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Появились снимки работавших под прикрытием посольства Британии в Москве шпионов

Появились снимки работавших под прикрытием посольства Британии в Москве шпионов

ФСБ России показала фотографии двух шпионов, работавших под прикрытием посольства Великобритании в Москве.

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Комментарии
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ШН
Шеин Никита
С Алкашом все понятно, а на каком основании в РФ был впущен &quot;супруг&quot; первого секретаря? Что это за хобби такое появилось в России? Впускают сотни тысяч мигрантов и с ними их многомиллионные семьи вместе с криминальными выродками! В Германии за весь этот бардак отвечает Меркель. Она- основательница мигрантского хаоса. А в России кто должен нести ответственность? Между шпионом и потенциальным террористом разницы нет!
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