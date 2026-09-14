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Немецкие добровольцы не хотят в Литву - Бундесвер готовит решение проблемы

Немецкие добровольцы не хотят в Литву - Бундесвер готовит решение проблемы

Бундесвер готовится начать отправку военнослужащих в Литву приказом, если не закроет вакансии добровольцами.

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