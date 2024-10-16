Постпред США при НАТО обвинила Китай во вмешательстве в конфликт на Украине

ТАСС/EPA/STEPHANIE LECOCQ Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, выступая на брифинге 16 октября, обвинила Китай во вмешательстве в украинский конфликт, указав на то, что КНР якобы выступает на стороне России.
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