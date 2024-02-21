Советские и постсоветские НИИ и КБ как конвейер уничтожения ресурсов развития В поле общественного обсуждения проблем нашей страны постоянно всплывают такие вопросы, как недостаточные темпы технического прогресса, нехватка специалистов и обычной трудовой силы, и многое подобное, и в таком вот стиле.