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Тайная доктрина

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  • Воробей
    Коррупция, на всех уровнях - страшное дело!Советские и постс...
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Советские и постсоветские НИИ и КБ как конвейер уничтожения ресурсов развития

Советские и постсоветские НИИ и КБ как конвейер уничтожения ресурсов развития

Советские и постсоветские НИИ и КБ как конвейер уничтожения ресурсов развития В поле общественного обсуждения проблем нашей страны постоянно всплывают такие вопросы, как недостаточные темпы технического прогресса, нехватка специалистов и обычной трудовой силы, и многое подобное, и в таком вот стиле.

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Воробей
Коррупция, на всех уровнях - страшное дело!
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