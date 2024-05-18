Легенда "Крыльев" Бобер назвал Горшкова способным заиграть в топ-клубе РПЛ

Рекордсмен самарских "Крыльев Советов" по числу проведенных матчей Антон Бобер после матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Динамо" заявил, что защитник Юрий Горшков уже готов к переходу в большой клуб.