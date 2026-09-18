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Мировое обозрение

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Нейросети для презентаций: что реально умеет ИИ в 2025

Нейросети для презентаций: что реально умеет ИИ в 2025

Ещё пару лет назад фраза «нейросеть сделает мне презентацию» вызывала снисходительную улыбку: на выходе получалась пара кривых слайдов с водяными знаками и текстом, который приходилось переписывать целиком.

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