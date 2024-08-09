Трамп не исключил новой Великой депрессии из-за политики Байдена

Global Look Press/Consolidated News Photos/Annabelle Gordon Политика действующего президента Джо Байдена приблизила США к экономическому кризису, масштабы которого сравнимы с Великой депрессией 1929-1939 годов, заявил бывший глава Белого дома и кандидат на выборах президента от Республиканской партии Дональд Трамп.