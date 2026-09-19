Главком НАТО заявил о подготовке альянса к кризису на восточном фронте

НАТО подготовило три плана действий на случай возможной эскалации на восточном фронте. Об этом 19 сентября заявил главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Джузеппе Каво Драгоне в ходе совещания начальников генеральных штабов альянса, состоявшегося в Копенгагене.
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