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  • анатолий андреев
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  • анатолий андреев
    Это не карты, а какая-то муйня! Покажите линию фронта и её изменение за неделю, месяц и полгода...и всё будет ясно!Карта боевых дейс...
  • анатолий андреев
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Магнитная буря сегодня 27 ноября 2023

Магнитная буря сегодня 27 ноября 2023

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