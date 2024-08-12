Три человека пропали без вести после того, как отплыли с Шантарских островов на Сахалин. Двое взрослых мужчин и один подросток отправились на лодке 4 августа, но пять дней спустя, 9 августа, они пропали, пытаясь добраться до места назначения - деревни Москалово.
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