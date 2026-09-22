Косиняк-Камыш: Польша не создает "Международный легион" из наемников для ВСУ

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш открестился от польских наемников, воюющих в зоне специальной военной операции (СВО) на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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