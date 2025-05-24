Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Стало известно об ударе по одному из ключевых заводов на Украине

Стало известно об ударе по одному из ключевых заводов на Украине

Появились данные об ударе по одному из ключевых заводов на Украине. Как стало известно Telegram-каналу Shot, речь идет о предприятии «Антонов» в Киеве, обеспечивающем Вооруженные силы Украины (ВСУ) дронами.

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