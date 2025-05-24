Стало известно об ударе по одному из ключевых заводов на Украине

Появились данные об ударе по одному из ключевых заводов на Украине. Как стало известно Telegram-каналу Shot, речь идет о предприятии «Антонов» в Киеве, обеспечивающем Вооруженные силы Украины (ВСУ) дронами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии