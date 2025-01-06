Кафанов о пенсии: «28 тысяч рублей. Учитывая, что из зарплаты отдавал государству в разы больше, думаю, что и пенсия могла быть более достойной»

– Вы же еще не стали пенсионером? – Стал. – Какая пенсия у бывшего спортсмена? – 28 тысяч рублей. – Как думаете, это достойная сумма? – Если учесть, что из зарплаты отдавал государству в разы больше, думаю, что и пенсия могла быть тоже более достойной.