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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кафанов о пенсии: «28 тысяч рублей. Учитывая, что из зарплаты отдавал государству в разы больше, думаю, что и пенсия могла быть более достойной»

– Вы же еще не стали пенсионером? – Стал. – Какая пенсия у бывшего спортсмена? – 28 тысяч рублей. – Как думаете, это достойная сумма? – Если учесть, что из зарплаты отдавал государству в разы больше, думаю, что и пенсия могла быть тоже более достойной.

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