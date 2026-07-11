Анжела Якубовская
Цветы русской ми...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Анжела Якубовская

1 021 подписчик

Откровенное интервью режиссера из Канады: последствия осознанной борьбы против фальсификации истории

Откровенное интервью режиссера из Канады: последствия осознанной борьбы против фальсификации истории

Режиссер и продюсер Алексей Дымов представил на международном фестивале "Евразия-Кинофест" документальный проект "Ветераны Второй мировой войны", объединивший живые свидетельства участников боевых действий из России, Канады и Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии